Путин встретится с губернатором Саратовской области Бусаргиным 28 августа
Президент России Владимир Путин 28 августа проведет встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Об этом объявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что Бусаргин выступит перед Путиным с докладом, ожидается традиционно подробный разговор. По его словам, в течение дня президент будет работать в Кремле, крупные публичные мероприятия не запланированы.
Путин назначил Бусаргина временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области 10 мая 2022 г. Прежний руководитель региона Валерий Радаев подал в отставку. 16 сентября 2022 г. Бусаргин вступил в должность.