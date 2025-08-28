Лукашенко заявил, что не хотел бы править авторитарно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет управлять авторитарно, но по-другому пока не может. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски… Но пока не получается», – сказал белорусский лидер.
В марте 2025 г. Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии, получив 86,8% голосов избирателей. Он возглавляет республику с 20 июля 1994 г. Переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 гг., каждый раз набирая более 75% голосов.