Путин встретился с губернатором Саратовской области Бусаргиным

По словам Бусаргина, их производит «Трансмашхолдинг». Новые трамваи носят названия «Львенок», «Богатырь» и «Витязь». Их скорость увеличена в два раза в сравнении со старыми. Глава Саратовской области отметил, что трамваи полностью автоматизированы. Он подчеркнул, что пассажиропоток увеличился в два раза благодаря обновлениям.