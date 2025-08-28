Путин встретился с губернатором Саратовской области Бусаргиным
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В Саратовской области с 2023 г. модернизировали 67 км трамвайных сетей и поставили 34 новых единицы подвижного состава, доложил Бусаргин. «Красивые трамваи», – отметил российский лидер, рассматривая фотографии новых составов.
По словам Бусаргина, их производит «Трансмашхолдинг». Новые трамваи носят названия «Львенок», «Богатырь» и «Витязь». Их скорость увеличена в два раза в сравнении со старыми. Глава Саратовской области отметил, что трамваи полностью автоматизированы. Он подчеркнул, что пассажиропоток увеличился в два раза благодаря обновлениям.
Саратовская область вошла в проект по модернизации трамвайной сети. В регионе насчитывается 121 км сети, или 10 трамвайных маршрутов, а также два депо. По словам Бусаргина, последний ремонт сети производился более 40 лет назад. Губернатор рассчитывает, что модернизация в условиях действия госпрограммы продолжится.
Кроме того, Бусаргин доложил Путину о том, что в области возрождены речные перевозки спустя 30 лет. Он рассказал, что уже курсируют два судна «Валдай». Речной маршрут соединяет три крупных города: Балаково, Энгельс и Саратов.