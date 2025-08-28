Reuters: Индия намерена нарастить закупки российской нефти

27 августа США удвоили пошлины против Индии до 50%, добавив новые сборы к действующим тарифам в 25%. Официальным поводом Вашингтон назвал закупки индийской стороной российской нефти в условиях конфликта на Украине. Под повышенные пошлины попали одежда, обувь, мебель, спортивные товары, ювелирные изделия, химикаты и морепродукты – в общей сложности 55% индийского экспорта в США. В 2024 г. он составлял $86,5 млрд.