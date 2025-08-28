Газета
Главная / Политика /

Reuters: Индия намерена нарастить закупки российской нефти

Ведомости

Индия намерена увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По прогнозам, индийские НПЗ увеличат объемы импорта на 150–300 000 баррелей в сутки, что на 10–20% больше августовского уровня. В первые 20 дней августа Индия закупала около 1,5 млн баррелей российской нефти ежедневно, что соответствует июльскому показателю. Этот объем закрывает примерно 40% потребностей страны и составляет 1,5% мировых поставок, делая Индию крупнейшим покупателем российской нефти.

«Российская нефть, вероятно, останется основной частью закупок Индии, – отмечают источники.

Как ударят по Индии вступившие в силу пошлины США

Экономика / Мировая экономика

27 августа США удвоили пошлины против Индии до 50%, добавив новые сборы к действующим тарифам в 25%. Официальным поводом Вашингтон назвал закупки индийской стороной российской нефти в условиях конфликта на Украине. Под повышенные пошлины попали одежда, обувь, мебель, спортивные товары, ювелирные изделия, химикаты и морепродукты – в общей сложности 55% индийского экспорта в США. В 2024 г. он составлял $86,5 млрд.  

По оценкам правительства Индии, под полное или частичное действие новых тарифов попадает экспорт на $48,2 млрд. В аналитическом центре Global Trade Research Initiative предупреждают, что заказы на индийские товары в США могут сократиться до 90%.

