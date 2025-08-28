Член совета управляющих ФРС США подала в суд на Трампа
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук подала в суд на президента США Дональда Трампа из-за попыток отстранить ее от должности, сообщил телеканал CNN.
В иске Кук просит судью признать незаконной попытку Трампа лишить ее должности и что она остается действующим членом ФСР. Как отмечает CNN, судебные тяжбы могут иметь серьезные последствия как для ФСР, так и для полномочий президента.
Ранее Трамп направил Кук письмо, в котором обосновал ее увольнение статьей II закона о Федеральном резерве 1913 г.: «[Этот закон] позволяет снять Вас с должности по моему усмотрению в связи с конкретной причиной». Таковыми Трамп назвал недостоверную информацию «в одном или более» соглашениях по ипотеке, заполненных Кук. В качестве примера Трамп привел два разных утверждения об основном месте жительства чиновницы на следующий год. Дело в том, что в США существуют льготы по налогам на основное жилье.
На это член правления ФСР ответила отказом и подчеркнула, что останется на своей должности. «У него нет таких полномочий», – сказала она журналистам. Кроме того, по заявлениям ее юристов, Кук не была обвинена официально в том, в чем ее уличил Трамп в своем письме.