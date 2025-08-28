Член совета управляющих ФРС США подала в суд на Трампа

Ранее Трамп направил Кук письмо, в котором обосновал ее увольнение статьей II закона о Федеральном резерве 1913 г.: «[Этот закон] позволяет снять Вас с должности по моему усмотрению в связи с конкретной причиной». Таковыми Трамп назвал недостоверную информацию «в одном или более» соглашениях по ипотеке, заполненных Кук. В качестве примера Трамп привел два разных утверждения об основном месте жительства чиновницы на следующий год. Дело в том, что в США существуют льготы по налогам на основное жилье.