Главная / Политика /

Белый дом: стороны конфликта на Украине пока сами не готовы завершить его

Ведомости

США полагают, что обе стороны конфликта на Украине пока сами не готовы его прекратить. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе пресс-брифинга.

Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп следит за событиями и стремится завершить конфликт, который, по его мнению, никогда бы не начался, если бы он был президентом. «Однако, возможно, ни одна из сторон еще не готова прекратить его», – сказала она.

Левитт также анонсировала заявление Трампа по ситуации на Украине. «Я думаю, что президент позже сделает по этому поводу дополнительные заявления», – сообщила представитель Белого дома.

В ночь на 28 августа Минобороны сообщило о групповом ударе по военным авиабазам и предприятиям ВПК Украины с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что все цели были поражены. Комментируя данные удары, Левитт отметила, что Трамп «не обрадовался этой новости, но при этом не был удивлен».

