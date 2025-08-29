За ночь силы ПВО сбили 54 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с полуночи до 06:00 мск, сообщает Минобороны.
Больше всего БПЛА – 18 единиц – было нейтрализовано в Брянской области. Еще 10 беспилотников российские военные сбили в Крыму, девять – над Черным морем. Восемь воздушных целей было поражено в Тверской области, по две – в Орловской, Рязанской и Тульской областях. По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили в Курской, Калужской и Новгородской областях.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что при падении фрагментов БПЛА, предварительно, были повреждены два здания в региональном центре и два – в других муниципалитетах. Один человек получил ранение, ему оказывается помощь.
С позднего вечера 28 августа по 04:10 мск 29 августа действовали ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»). Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов. Во время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.