За ночь силы ПВО сбили 54 украинских БПЛА над регионами России

Больше всего БПЛА – 18 единиц – было нейтрализовано в Брянской области. Еще 10 беспилотников российские военные сбили в Крыму, девять – над Черным морем. Восемь воздушных целей было поражено в Тверской области, по две – в Орловской, Рязанской и Тульской областях. По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили в Курской, Калужской и Новгородской областях.