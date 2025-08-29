Песков: между РФ и КНР отношения привилегированного стратегического партнерства

В начале сентября в Пекине пройдут торжества по случаю 80-й годовщины победы над Японией. На мероприятии ожидаются лидеры ряда стран. Президент России, как сообщал его помощник Юрий Ушаков, планирует посетить торжественный парад. 24 августа уточнялось, что Путин совершит четырехдневный визит в Китай, в рамках которого запланированы переговоры и участие в саммите ШОС в Тяньцзине.