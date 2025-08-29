Песков: между РФ и КНР отношения привилегированного стратегического партнерства
У России и Китая отношения особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И мы дорожим этими отношениями. Это действительно партнерские отношения. И объем этих отношений сейчас трудно переоценить», – сказал Песков.
По его словам, представители стран также сходятся во мнении, что потенциал двустороннего партнерства еще далеко не раскрыт.
26 августа в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Российский парламентарий передал китайскому лидеру приветствие от президента Владимира Путина и рассказал о прошедшем в столице КНР 10-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
В начале сентября в Пекине пройдут торжества по случаю 80-й годовщины победы над Японией. На мероприятии ожидаются лидеры ряда стран. Президент России, как сообщал его помощник Юрий Ушаков, планирует посетить торжественный парад. 24 августа уточнялось, что Путин совершит четырехдневный визит в Китай, в рамках которого запланированы переговоры и участие в саммите ШОС в Тяньцзине.