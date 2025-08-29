РБК: Игорь Чайка стал кандидатом на пост главы нового управления АП
Вероятным кандидатом на пост начального нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству является замглавы Россотрудничества, сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игорь Чайка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.
29 августа российский лидер Владимир Путин подписал указ об образовании в составе администрации президента управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Указом были упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству.
Упраздненные управления курировались в администрации президента замруководителя АП Дмитрием Козаком, который стал одним из кандидатов на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, писали «Ведомости».
«Ведомости» писали 5 августа о возможности появления нового управления АП, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга. Собеседник говорил, что это управление будет курировать первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.