РБК: Игорь Чайка стал кандидатом на пост главы нового управления АП

29 августа российский лидер Владимир Путин подписал указ об образовании в составе администрации президента управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Указом были упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству.