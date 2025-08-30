ПВО сбила 86 БПЛА над российскими регионами

Больше всего дронов (30) уничтожено над Черным морем, 15 БПЛА сбили над Крымом, 13 – над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью. Еще четыре дрона уничтожили над Белгородской областью, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному – над Тульской и Курской.