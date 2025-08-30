ПВО сбила 86 БПЛА над российскими регионами
Российские силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников с 21.00 29 августа до 7.00 30 августа, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов (30) уничтожено над Черным морем, 15 БПЛА сбили над Крымом, 13 – над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью. Еще четыре дрона уничтожили над Белгородской областью, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному – над Тульской и Курской.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что из-за падения обломков беспилотников на Краснодарском НПЗ была повреждена одна из технологических установок. Пожар распространился на 300 кв. м. Сотрудников завода эвакуировали. По предварительной информации пострадавших нет, отметили власти. На месте работают спасательные службы.
ВСУ утром пытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Подробностей власти пока не сообщали.