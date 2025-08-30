Газета
Главная / Политика /

Средства ПВО утром сбили 18 БПЛА над Крымом

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 30 августа уничтожили над Крымом 18 украинских беспилотников самолетного типа, еще два дрона сбили над Смоленской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

БПЛА были уничтожены в период с 7:00 до 11:00 мск, уточнили в оборонном ведомстве. Власти Крыма и Севастополя о последствиях попыток атак не сообщали. Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил в Telegram-канале, что пострадавших в результате налетов нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

До этого утром и ночью российские силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников. Больше всего дронов (30) уничтожено над Черным морем, 15 БПЛА сбили над Крымом, 13 – над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью. Еще четыре дрона уничтожили над Белгородской областью, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному – над Тульской и Курской.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что из-за падения обломков беспилотников на Краснодарском НПЗ была повреждена одна из технологических установок. ВСУ утром также пытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани. Затем стало известно, что обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области.

