Захарова заявила о «голословных обвинениях» в докладе США о правах человека в РФ
В докладе госдепартамента США о ситуации с правами человека в России содержатся «голословные обвинения» в адрес Москвы, дезинформация в Вашингтоне происходит по инерции, заданной администрацией экс-президента Джо Байдена, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова указала на «абсурдные инсинуации» о якобы совершении российскими войсками и официальными представителями «военных преступлений и преступлений против человечности», «пытках и незаконных убийствах украинских граждан», «принудительной депортации украинцев в Россию», а также «использовании детей в вооруженном конфликте». По ее мнению, создание «подобного рода дезинформации» происходит по инерции, заданной администрацией Байдена.
Представитель МИДа выразила надежду, что оздоровление внешнеполитического курса при нынешнем президенте США Дональде Трампе приведет к отказу от «усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека».
Госдеп США в августе опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в России и других странах за 2024 г. В отчете говорится, что в ходе боевых действий российские войска и должностные лица якобы «совершали военные преступления, преступления против человечности и злоупотребления», а власти РФ, как утверждается, использовали новые законы для «наказания инакомыслящих и ограничения свободного выражения мнений».