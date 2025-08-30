Захарова заявила о «голословных обвинениях» в докладе США о правах человека в РФ

Госдеп США в августе опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в России и других странах за 2024 г. В отчете говорится, что в ходе боевых действий российские войска и должностные лица якобы «совершали военные преступления, преступления против человечности и злоупотребления», а власти РФ, как утверждается, использовали новые законы для «наказания инакомыслящих и ограничения свободного выражения мнений».