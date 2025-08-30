СМИ: на месте убийства Парубия обнаружили семь гильз
На месте убийства экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия найдено семь гильз, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
В Парубия выстрелили восемь раз, сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По его словам, совершивший убийство был «замаскирован» под курьера службы Glovo. Очевидцы рассказали журналисту, что после выстрелов «курьер» спрятал пистолет в сумку, он уехал на электровелосипеде. На месте работает полиция, район перекрыт, добавил Глагола.
Парубий был убит 30 августа во Львове. В результате стрельбы во Франковском районе пострадавший скончался на месте. Нападавший пока не найден, правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения, сообщала национальная полиция Украины. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили об убийстве. Он сообщил, что в расследование и поиск совершившего убийство вовлечены «все необходимые силы и средства».