СМИ: на месте убийства Парубия обнаружили семь гильз

В Парубия выстрелили восемь раз, сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По его словам, совершивший убийство был «замаскирован» под курьера службы Glovo. Очевидцы рассказали журналисту, что после выстрелов «курьер» спрятал пистолет в сумку, он уехал на электровелосипеде. На месте работает полиция, район перекрыт, добавил Глагола.