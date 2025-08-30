Захарова ответила на заявление Мерца о вмешательстве РФ в дела ФРГ через соцсети
Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о вмешательстве Москвы в дела Германии через соцсети – «это уже к психиатрам», заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», – сказала Захарова.
По ее словам, из-за вмешательства Запада, НАТО и Германии во внутренние дела Украины страдают «миллионы людей», в республике в 2014 г. произошел госпереворот. Захарова связала эти события с обманом Берлина и мирового сообщества по вопросу минских соглашений. «А теперь, оказывается, им котики в соцсетях угрожают?» – добавила она.
Мерц в интервью LCI заявил, что согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назвавшим ранее российского лидера Владимира Путина людоедом и хищником, который не хочет мира.
«Да, я тоже так вижу Путина. Он вмешивается повсюду. Мы прекрасно знаем, что он каждый день атакует нашу инфраструктуру и пытается повлиять на общественное мнение», – сказал канцлер Германии.
Конфронтация с Россией будет продолжаться, добавил Мерц.