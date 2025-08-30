Захарова ответила на заявление Мерца о вмешательстве РФ в дела ФРГ через соцсети

По ее словам, из-за вмешательства Запада, НАТО и Германии во внутренние дела Украины страдают «миллионы людей», в республике в 2014 г. произошел госпереворот. Захарова связала эти события с обманом Берлина и мирового сообщества по вопросу минских соглашений. «А теперь, оказывается, им котики в соцсетях угрожают?» – добавила она.