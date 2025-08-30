Герасимов заявил об ударах ВС РФ по 76 объектам на Украине за весну и лето

По информации Герасимова, за весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам в республике. В частности, совместно с ФСБ России в июле – августе была нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании комплекса «Сапсан». В результате были уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.