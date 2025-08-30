Герасимов заявил об ударах ВС РФ по 76 объектам на Украине за весну и лето
Военные объекты и объекты ВПК Украины последние полгода подвергались массированным ударам со стороны российской армии, приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации генерал армии Валерий Герасимов. Его заявление приводит Telegram-канал Минобороны РФ.
По информации Герасимова, за весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам в республике. В частности, совместно с ФСБ России в июле – августе была нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании комплекса «Сапсан». В результате были уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.
Герасимов раскрыл подробности недавнего удара по объектам в Киеве. 28 августа российская армия поразила предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», которые производят комплектующие к ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным БПЛА, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя.
В ночь на 30 августа ВС РФ также ударили по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, были поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на 10 военных аэродромах, добавил глава Генштаба.