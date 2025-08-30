Газета
Главная / Политика /

Герасимов: армия РФ создает зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России успешно выполняют задачи по созданию вдоль российской границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации генерал армии Валерий Герасимов.

Группировка войск «Север», как уточнил Герасимов, после разгрома и ухода украинских сил с территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. Сейчас в Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, добавил глава Генштаба. 

Герасимов 30 августа подвел итоги весенне-летней кампании 2025 г. и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу.  Он сообщил, что ВС РФ взяли под свой контроль 99,7% территории Луганской народной республики (ДНР) и 79% территории Донецкой народной республики (ДНР). По его данным, в ЛНР неподконтрольной российской армии остается менее 60 кв. км территории. Под контролем российских войск также находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Наступление российских сил продолжается практически по всей линии фронта, с марта ВС РФ взяли под контроль более 3500 кв. км территории и 149 населенных пунктов, добавил Герасимов.

