Герасимов: армия РФ создает зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

Группировка войск «Север», как уточнил Герасимов, после разгрома и ухода украинских сил с территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. Сейчас в Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, добавил глава Генштаба.