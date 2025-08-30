Хуситы подтвердили гибель своего премьер-министра в результате удара Израиля
Йеменские хуситы (правящее на севере страны шиитское движение «Ансар Аллах») подтвердили, что в результате израильского авиаудара в столице Сане погиб премьер-министр правительства группировки, пишет Al Jazeera.
28 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по военному объекту хуситов в районе Саны. Атака произошла через четыре дня после израильских ударов по Сане, в результате которых погибли 10 человек и более 90 получили ранения, пишет Al Jazeera.
В результате авиаудара также погибли несколько министров.
«Мы объявляем о мученической гибели премьер-министра правительства перемен и созидания Ахмеда Галеба ар-Рахави, а также ряда его коллег-министров в прошлый четверг», – приводит заявление хуситов телеканал Al Masirah.
28 августа ЦАХАЛ также объявила о перехвате беспилотника, запущенного из Йемена в сторону Израиля. Дрон был сбит до пересечения территории еврейского государства. За несколько дней до этого Армия обороны Израиля атаковала районы Саны. Местные жители рассказали, что удары были нанесены по району вблизи президентского комплекса и ракетных баз. По данным ЦАХАЛ, были атакованы электростанции Хизиз и Аср, которые служили важным источником энергии для военных целей.