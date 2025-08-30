Хуситы подтвердили гибель своего премьер-министра в результате удара Израиля

28 августа ЦАХАЛ также объявила о перехвате беспилотника, запущенного из Йемена в сторону Израиля. Дрон был сбит до пересечения территории еврейского государства. За несколько дней до этого Армия обороны Израиля атаковала районы Саны. Местные жители рассказали, что удары были нанесены по району вблизи президентского комплекса и ракетных баз. По данным ЦАХАЛ, были атакованы электростанции Хизиз и Аср, которые служили важным источником энергии для военных целей.