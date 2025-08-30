NYT: намек Трампа на Нобелевскую премию обострил отношения с Моди
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул на необходимость его выдвижения на Нобелевскую премию мира, что привело к обострению отношений между лидерами, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп отметил, что Пакистан уже планирует номинировать его за участие в переговорах о прекращении огня, и намекнул, что Нью-Дели следовало бы сделать то же самое.
Этот намек вызвал резкое раздражение Моди, который подчеркнул, что США не играли роли в договоренностях с Пакистаном. Отказ индийского премьера поддержать инициативу, как утверждает NYT, серьезно осложнил отношения двух лидеров.
Тема Нобелевской премии совпала с обострением торговых споров: США ввели дополнительные пошлины против Индии. 27 августа они достигли 50% на ряд товаров. СМИ отмечали, что Моди чувствует себя «обиженным» после критики индийской экономики со стороны Трампа и в последние недели уклонялся от контактов с американским президентом.