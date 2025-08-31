Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник11 БПЛА сблили над Волгоградской областью
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами.
Как сообщило Минобороны, над Волгоградской областью сбито 11 БПЛА, над Ростовской областью – восемь беспилотников, над Белгородской и Брянской областями – по одному дрону.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА. По его словам, в результате атаки беспилотник упал на улице Смирнова в Средней Ахтубе, где сейчас работают саперы. Падение обломков БПЛА вызвало локальные возгорания в южных районах области, которые были быстро ликвидированы.
Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.