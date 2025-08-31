Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА. По его словам, в результате атаки беспилотник упал на улице Смирнова в Средней Ахтубе, где сейчас работают саперы. Падение обломков БПЛА вызвало локальные возгорания в южных районах области, которые были быстро ликвидированы.