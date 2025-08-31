Президент Индонезии объявил об отмене льгот для парламентариев после протестов
На фоне масштабных протестов в Индонезии президент страны Прабово Субианто объявил, что ряд льгот и привилегий для парламентариев будут отменены. Об этом пишет Reuters.
«Лидеры парламента заявили, что отменят ряд парламентских решений, включая размер надбавок для членов парламента и мораторий на зарубежные рабочие поездки», – сказал он.
Вместе с тем, Субианто поручил военным и полиции принять жесткие меры против участников беспорядков и мародеров, охарактеризовав некоторые действия протестующих как признаки «терроризма» и «госизмены».
Reuters отмечает, что протесты представляют «наиболее серьезную проблему» для правительства Субианто с момента прихода к власти в октябре 2024 г. До этого новые власти практически не сталкивались с политическим сопротивлением, следует из материала.
Протесты начались в конце августа. Среди главных требований – повышение зарплаты и снижение налогов, а также отмена надбавок законодателям. Кроме того, митингующие призывали к конфискации активов фигурантов дел о коррупции и реформированию избирательного законодательства.
Акции переросли в беспорядки 28 августа. Официально известно о пяти погибших при столкновениях, передает Reuters.