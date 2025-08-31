Президент Индонезии объявил об отмене льгот для парламентариев после протестов

1 / 10

28 августа митинг рабочих и студентов в центре Джакарты перерос в столкновения с полицией, пишет Bloomberg. Тысячи демонстрантов вышли к зданию парламента, требуя повышения зарплаты и снижения налогов, а также отмены надбавок законодателям. Как сообщает Jakarta Globe, демонстрация была организована Индонезийской конфедерацией профсоюзов и Лейбористской партией. По их данным, аналогичные акции прошли и в других городах, среди них – Сурабая, Бандунг, Медан. / Tatan Syuflana / AP Photo