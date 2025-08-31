Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Индонезии объявил об отмене льгот для парламентариев после протестов

Ведомости

На фоне масштабных протестов в Индонезии президент страны Прабово Субианто объявил, что ряд льгот и привилегий для парламентариев будут отменены. Об этом пишет Reuters.

«Лидеры парламента заявили, что отменят ряд парламентских решений, включая размер надбавок для членов парламента и мораторий на зарубежные рабочие поездки», – сказал он.

Вместе с тем, Субианто поручил военным и полиции принять жесткие меры против участников беспорядков и мародеров, охарактеризовав некоторые действия протестующих как признаки «терроризма» и «госизмены». 

Reuters отмечает, что протесты представляют «наиболее серьезную проблему» для правительства Субианто с момента прихода к власти в октябре 2024 г. До этого новые власти практически не сталкивались с политическим сопротивлением, следует из материала.

Массовые беспорядки в Джакарте
28 августа митинг рабочих и студентов в центре Джакарты перерос в столкновения с полицией, пишет Bloomberg. Тысячи демонстрантов вышли к зданию парламента, требуя повышения зарплаты и снижения налогов, а также отмены надбавок законодателям. Как сообщает Jakarta Globe, демонстрация была организована Индонезийской конфедерацией профсоюзов и Лейбористской партией. По их данным, аналогичные акции прошли и в других городах, среди них – Сурабая, Бандунг, Медан.
1  / 10

28 августа митинг рабочих и студентов в центре Джакарты перерос в столкновения с полицией, пишет Bloomberg. Тысячи демонстрантов вышли к зданию парламента, требуя повышения зарплаты и снижения налогов, а также отмены надбавок законодателям. Как сообщает Jakarta Globe, демонстрация была организована Индонезийской конфедерацией профсоюзов и Лейбористской партией. По их данным, аналогичные акции прошли и в других городах, среди них – Сурабая, Бандунг, Медан. / Tatan Syuflana / AP Photo

Протесты начались в конце августа. Среди главных требований – повышение зарплаты и снижение налогов, а также отмена надбавок законодателям. Кроме того, митингующие призывали к конфискации активов фигурантов дел о коррупции и реформированию избирательного законодательства.

Акции переросли в беспорядки 28 августа. Официально известно о пяти погибших при столкновениях, передает Reuters.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных