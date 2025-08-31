Путин остановился в Ritz-Carlton на время пребывания в Тяньцзине
Президент России Владимир Путин на время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остановился в отеле The Ritz-Carlton в городе Тяньцзинь, передает корреспондент «Ведомостей».
Гостиница, расположенная в центре города на территории бывшей британской концессии, стала временной резиденцией российского лидера.
Официальное открытие отеля состоялось в 2013 г.
В оформлении отеля сочетаются китайские и западные элементы. Традиционный китайский фарфор, масляная живопись, часы и другие элементы декора подчеркивают характерный для Тяньцзиня дизайн «маленьких зданий в западном стиле».
Путин прибыл на площадку ШОС и уже встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Визит российского президента в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября.