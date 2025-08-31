Песков: беседа Путина и Пашиняна была хорошей и продолжительной

Песков: беседа Путина и Пашиняна была хорошей и продолжительнойПремьер Армении указал на важность партнерства между двумя братскими странами
Беседа президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна была продолжительной и хорошей, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отмечается, что они разговаривали лично во время официального обеда.
Путин заявил во время встречи с Пашиняном, что рад возможности лично встретиться с ним на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Пашинян указал на важность партнерства между двумя братскими странами.
Ранее Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудили последние российско-американские контакты.
На данный момент Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Он продлится с 31 августа по 3 сентября. До этого стало известно, что президент пообщался с Си Цзиньпином «на ногах» перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на ШОС.
Кроме саммита, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.