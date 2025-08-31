Песков: беседа Путина и Пашиняна была хорошей и продолжительной

Ранее Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудили последние российско-американские контакты.



На данный момент Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Он продлится с 31 августа по 3 сентября. До этого стало известно, что президент пообщался с Си Цзиньпином «на ногах» перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на ШОС.