В Кремле сообщили о дополнительных встречах Путина на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) согласовал проведение дополнительных двусторонних встреч с лидерами ряда государств и правительств. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Условились еще о дополнительных двусторонних встречах с разными главами государств и правительств, которые состоятся завтра. И мы вас будем информировать», – сказал Песков.
Ранее Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС. Также Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудили последние российско-американские контакты.
Путин во время официального обеда в честь участников саммита ШОС пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент РФ также может провести встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.