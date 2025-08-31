В Кремле сообщили о дополнительных встречах Путина на саммите ШОС

Ранее Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС. Также Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудили последние российско-американские контакты.



Путин во время официального обеда в честь участников саммита ШОС пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент РФ также может провести встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.