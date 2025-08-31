Мишустин одобрил проект соглашения об Антинаркотическом центре ШОС

С 31 августа по 3 сентября президент РФ Путин находится с визитом в Китае, где проходит саммит ШОС. Путин уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.