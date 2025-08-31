Газета
Главная / Политика /

Фон дер Ляйен заявила, что Болгария поставила Украине треть оружия

На фоне ее визита сторонники партии «Возрождение» вышли на акцию протеста на площади перед ВМЗ
Ведомости

Болгария поставила треть оружия, использованного Украиной в начале конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает агентство Bgnes. 

По ее словам, Болгария планирует нарастить производство пороха и снарядов натовских калибров, предназначенных для Украины. «Это новое производство создаст более 1000 рабочих мест здесь, в регионе, что означает устойчивый рост», – добавила председатель ЕК.

Она также добавила, что производство снарядов в Европейском союзе будет продолжать расти, и к концу года прогнозируется выпуск 2 млн единиц.

В Болгарии будет построено два завода по производству пороха немецкого оборонного концерна Rheinmetall, один из которых будет расположен на территории Вазовского машиностроительного завода (ВМЗ). 

Как пишет Politico, визит фон дер Ляйен в Болгарию вызвал протесты со стороны отдельных политиков, «обнажив внутреннюю напряженность в связи с растущей ролью страны как центра по производству оружия». Костадин Костадинов, лидер партии «Возрождение», который ранее говорил о выходе Болгарии из НАТО, заблокировал въезд автомобиля на завод. Сторонники партии вышли на акцию протеста на площади перед ВМЗ из-за визита фон дер Ляйен, где возникла напряженность и был задержан один из протестующих.

Фон дер Ляйен совершает поездку по странам на восточной границе ЕС: Латвии, Финляндии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии и Румынии. Ее цель – подчеркнуть поддержку ЕС государствам-членам, сталкивающимся с «проблемами на общих границах с Россией и Белоруссией», отмечает отдел прессы и СМИ представительства ЕК в Болгарии. 

