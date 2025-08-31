Фон дер Ляйен заявила, что Болгария поставила Украине треть оружия

Как пишет Politico, визит фон дер Ляйен в Болгарию вызвал протесты со стороны отдельных политиков, «обнажив внутреннюю напряженность в связи с растущей ролью страны как центра по производству оружия». Костадин Костадинов, лидер партии «Возрождение», который ранее говорил о выходе Болгарии из НАТО, заблокировал въезд автомобиля на завод. Сторонники партии вышли на акцию протеста на площади перед ВМЗ из-за визита фон дер Ляйен, где возникла напряженность и был задержан один из протестующих.