Лукашенко выразил поддержку развитию ШОС за счет новых партнеров

Белорусский лидер также отметил, что странам ШОС необходим независимый финансовый механизм. По его словам, он должен иметь возможность осуществлять финансирование международных проектов, «нивелируя санкционное давление». Кроме того, механизм важно направить на стимулирование использования национальных валют в торговле и поддержку развития ключевых направлений сотрудничества, сказал президент.