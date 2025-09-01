Лукашенко выразил поддержку развитию ШОС за счет новых партнеров
Белоруссия поддерживает присоединение новых участников и партнеров к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для ее расширения, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС.
«Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу "шанхайского духа"», – подчеркнул Лукашенко. Среди таких ценностей он назвал уважение, доверие, равенство, диалог и стремление к общему развитию.
Белорусский лидер также отметил, что странам ШОС необходим независимый финансовый механизм. По его словам, он должен иметь возможность осуществлять финансирование международных проектов, «нивелируя санкционное давление». Кроме того, механизм важно направить на стимулирование использования национальных валют в торговле и поддержку развития ключевых направлений сотрудничества, сказал президент.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил журналистам в Тяньцзине, что после текущего саммита экономическое и инвестиционное сотрудничество стран ШОС резко усилятся. Кроме того, он противопоставил взаимоотношения государств – участников организации «разгромленному западному миру». Глава КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что объем экономики стран ШОС уже приблизился к $3 млрд.