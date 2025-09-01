Автомобиль протаранил ворота генконсульства РФ в Сиднее
В Сиднее мужчина на автомобиле въехал на территорию генконсульства России. Инцидент произошел около 8 утра (1:00 мск), когда полиция приехала на вызов о незаконно припаркованной машине. При попытке задержания водитель протаранил ворота российского дипломатического представительства, сообщает 9News.
Был задержан 39-летний мужчина, его доставили в полицейский участок. В ходе инцидента 24-летний офицер полиции получил порез руки и был госпитализирован. Территория вокруг консульства оцеплена на расстояние 100 м.
Согласно свидетельским показаниям, полицейский достал оружие и потребовал, чтобы водитель вышел из автомобиля, но машина продолжила движение в сторону консульства. На кадрах с места происшествия виден белый внедорожник с открытыми дверями и разбитыми стеклами рядом с российским флагом.