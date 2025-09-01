Генсек ООН призвал освободить 11 задержанных хуситами сотрудников организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил осуждение по вопросу задержания 11 сотрудников всемирной организации хуситами и призвал освободить их.
«Я решительно осуждаю произвольные задержания 31 августа по меньшей мере 11 сотрудников ООН де-факто властями Йемена хуситами», – подчеркнул Гутерриш. Кроме того, он осудил «захват имущества» ООН и насильственное проникновение в помещения всемирной продовольственной программы (ВПП).
Гутерриш потребовал, чтобы были освобождены также сотрудники ООН и других организаций, которых задержали в Йемене в прошлые годы.
31 августа о задержаниях сообщил спецпосланник генсека всемирной организации по Йемену Ханс Грундберг. Он также осудил насильственные действия хуситов и подчеркнул, что под стражей сейчас содержатся еще 23 сотрудника ООН. По его словам, некоторые из них находятся в заключении с 2021 и 2023 гг.