Генсек ООН призвал освободить 11 задержанных хуситами сотрудников организации

31 августа о задержаниях сообщил спецпосланник генсека всемирной организации по Йемену Ханс Грундберг. Он также осудил насильственные действия хуситов и подчеркнул, что под стражей сейчас содержатся еще 23 сотрудника ООН. По его словам, некоторые из них находятся в заключении с 2021 и 2023 гг.