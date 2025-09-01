Путин встретился с премьер-министром Вьетнама
Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщается на сайте Кремля.
1 сентября Путин в рамках саммита ШОС провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендой Моди. Российский глава также выступил на заседании «ШОС плюс». В ходе выступления он рассказал, что в настоящий момент на рассмотрении организации находятся более 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера.
В ШОС входят 10 государств: Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Саммит организации проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. На нем присутствуют лидеры России, Китая, Индии, Турции, Казахстана, Ирана, Азербайджана и др.