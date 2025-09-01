Путин встретился с премьер-министром Вьетнама

1 сентября Путин в рамках саммита ШОС провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендой Моди. Российский глава также выступил на заседании «ШОС плюс». В ходе выступления он рассказал, что в настоящий момент на рассмотрении организации находятся более 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера.