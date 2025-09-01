Песков отверг причастность России к сбою навигации у самолета фон дер Ляйен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times отверг причастность России к сбою в работе навигационных систем GPS в самолете, на борту которого была председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Ваша информация неверна», – подчеркнул представитель Кремля.
1 сентября Financial Times писала о сбое в работе системы навигации при посадке самолета с фон дер Ляйен в аэропорту города Пловдива в Болгарии. Председатель Еврокоммисии летела из Варшавы в Пловдив, чтобы провести встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и посетить завод по производству боеприпасов. Из-за сбоя пилот принял решение посадить лайнер вручную с использованием бумажных карт. В результате воздушное судно благополучно приземлилось.
Представитель ЕК Ариана Подеста на брифинге заявила, что болгарские власти подозревают, что сбой в навигации произошел якобы из-за вмешательства со стороны России.
Фон дер Ляйен совершает поездку по странам на восточной границе ЕС: Латвии, Финляндии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии и Румынии. Ее целью является подчеркнуть поддержку ЕС странам – членам объединения, которые сталкиваются с «проблемами на общих границах с Россией и Белоруссией».