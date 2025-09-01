Песков отверг причастность России к сбою навигации у самолета фон дер Ляйен

1 сентября Financial Times писала о сбое в работе системы навигации при посадке самолета с фон дер Ляйен в аэропорту города Пловдива в Болгарии. Председатель Еврокоммисии летела из Варшавы в Пловдив, чтобы провести встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и посетить завод по производству боеприпасов. Из-за сбоя пилот принял решение посадить лайнер вручную с использованием бумажных карт. В результате воздушное судно благополучно приземлилось.