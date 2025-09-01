Путин встретится с президентом Ирана и премьером Непала 1 сентября
Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
1 сентября Путин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министрами Индии и Вьетнама Нарендрой Моди и Фам Минь Чинем.
Президент России также выступил на заседании «ШОС плюс». Во время выступления Путин заявил, что сейчас на рассмотрении организации находятся свыше 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера.
В ШОС входят 10 стран: Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Саммит организации проходит в Китае с 31 августа по 1 сентября. На нем присутствуют лидеры России, Китая, Индии, Турции, Казахстана, Ирана, Азербайджана и др.