Главная / Политика /

МИД Белоруссии назвал пустой тратой времени визиты фон дер Ляйен на границу

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии назвало недавние визиты главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер в страны на восточной границе Евросоюза «пустой тратой времени». Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Как мы и опасались, эта поездка действительно оказалась пустой тратой времени с точки зрения каких-либо подвижек к улучшению ситуации на границе Беларуси со странами – членами Евросоюза», – говорится в заявлении МИДа.

В министерстве отметили, что в Брюсселе предпочитают «сочинять все новые страшилки и объявлять "прифронтовыми" территории», граничащие с Белоруссией, вместо обсуждения реальных вопросов и поиска их долгосрочных решений. В заявлении подчеркивается, что страна не увеличивает постоянно расходы на военные нужды и не создает образ врага из своего соседа.

«В Брюсселе, прикрываясь лозунгами об «общей ответственности» и «защите демократического мира», де-факто делают все для эскалации и расширения масштабов конфликта в нашем регионе», – сообщили в МИД Белоруссии.

Сейчас фон дер Ляйен совершает поездку по странам на восточной границе ЕС: Латвии, Финляндии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии и Румынии. Ее целью является подчеркнуть поддержку ЕС странам – членам объединения, которые сталкиваются с «проблемами на общих границах с Россией и Белоруссией».

