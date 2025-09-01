Путин на саммите ШОС передал привет верховному лидеру Ирана
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом передал приветствие и наилучшие пожелания верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи. Это произошло на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном носят особый и многоплановый характер. Он напомнил, что во время январского визита президента Ирана в Москву был подписан обновленный межгосударственный договор, который вывел сотрудничество двух стран на новый уровень.
Глава государства также отметил, что Россия и Иран находятся в постоянном контакте по вопросам международной повестки, в том числе касающимся иранской ядерной программы.
В рамках саммита ШОС 1 сентября Путин уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министрами Индии и Вьетнама Нарендрой Моди и Фам Минь Чинем. Также он провел разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.