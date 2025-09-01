Путин на саммите ШОС передал привет верховному лидеру Ирана

Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном носят особый и многоплановый характер. Он напомнил, что во время январского визита президента Ирана в Москву был подписан обновленный межгосударственный договор, который вывел сотрудничество двух стран на новый уровень.