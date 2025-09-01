Ушаков рассказал об обсуждении украинского вопроса в кулуарах саммита ШОС
В кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поднималась украинская тема. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что на самом саммите тему украинского конфликта затронул только президент РФ Владимир Путин.
«А в кулуарах это, естественно, обсуждалось», – добавил Ушаков.
По его словам, российский лидер обсудил с коллегами в том числе итоги переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 15 августа на Аляске. В частности, Путин поднимал эту тему в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином, а также премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
В рамках саммита ШОС Путин также провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и др.