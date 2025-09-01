В РФ сократят срок внедрения инновационного вооружения к 2030 году
Срок внедрения инновационного вооружения в рамках проекта «Воентех» планируется сократить до двух-шести месяцев к 2030 г., сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. Его слова приводит Минобороны в Telegram-канале.
Криворучко рассказал, что благодаря проекту выполнена апробация 649 образцов изделий. Из них успешно прошли испытания 159 образцов. Среди них робототехнические комплексы воздушного, наземного и морского базирования, средства РЭБ и связи, применяемые в единой интегрированной информационной среде принятия решений.
«В настоящее время они разрабатываются и производятся гражданскими предприятиями различного уровня, а также коллективами изобретателей техники, компонентов и комплектующих», – рассказал замминистра обороны.
Проект «Воентех» («Военная технологическая инициатива») реализуется подразделениями Минобороны. В рамках проекта на системной основе проводится комплексный управляемый отбор и трансфер перспективных технологий гражданского и двойного назначения в военную сферу.