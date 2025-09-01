В РФ сократят срок внедрения инновационного вооружения к 2030 году

Криворучко рассказал, что благодаря проекту выполнена апробация 649 образцов изделий. Из них успешно прошли испытания 159 образцов. Среди них робототехнические комплексы воздушного, наземного и морского базирования, средства РЭБ и связи, применяемые в единой интегрированной информационной среде принятия решений.