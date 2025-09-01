СБУ предъявила подозрение Кадырову по вопросу украинских пленных
Служба безопасности Украины (СБУ) вынесла заочное подозрение главе Чечни Рамзану Кадырову. Это следует из сообщения ведомства.
По версии украинской спецслужбы, Кадыров якобы причастен к «жестокому обращению с украинскими военнопленными». По утверждению СБУ, Кадыров дал указания своим подчиненным «не брать в плен украинских военных», а также «распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном».
Кадыров 29 октября прошлого года действительно заявлял, что отдал чеченским бойцам приказ не брать в плен военнослужащих вооруженных сил Украины. Заявление появилось после атаки украинского дрона на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.
Вместе с тем, через несколько дней он объявил об отмене своего распоряжения. По словам Кадырова, он получил более 2000 украинских писем с просьбой отменить приказ. По его словам, в каждом из них необходимость отмены приказа аргументируют тем, что сдаться в плен российским военным будет единственным способом остаться в живых.