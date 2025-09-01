СБУ предъявила подозрение Кадырову по вопросу украинских пленных

Вместе с тем, через несколько дней он объявил об отмене своего распоряжения. По словам Кадырова, он получил более 2000 украинских писем с просьбой отменить приказ. По его словам, в каждом из них необходимость отмены приказа аргументируют тем, что сдаться в плен российским военным будет единственным способом остаться в живых.