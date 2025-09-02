Газета
Главная / Политика /

Песков: политическую модель Запада заменит «жизнеспособная система» ШОС

По его словам, сейчас этот процесс идет очень активно
Ведомости

На смену устаревшей политической модели Запада должна прийти более жизнеспособная система, которую создадут страны – участницы ШОС. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Известиям».

По словам представителя Кремля, ни у кого нет цели создавать «какие-то альтернативные модели». Песков отметил, что по мере исчерпания одной модели «на основах ее неэффективности» выстраиваются более эффективные системы.

«Вот сейчас этот процесс происходит, происходит очень активно, и всегда президент [России Владимир Путин] использует многосторонний формат для проведения большого количества контактов», – сказал Песков.

Ежегодный саммит стран ШОС начался в китайском Тяньцзине 31 августа. До 1 сентября на нем присутствовал Путин. Официальный визит российского лидера в Китай продлится до 3 сентября. 2 сентября он прибыл из Тяньцзиня в Пекин, где в настоящее время принимает участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

