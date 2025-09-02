Песков: политическую модель Запада заменит «жизнеспособная система» ШОС

Песков: политическую модель Запада заменит «жизнеспособная система» ШОСПо его словам, сейчас этот процесс идет очень активно
На смену устаревшей политической модели Запада должна прийти более жизнеспособная система, которую создадут страны – участницы ШОС. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Известиям».
По словам представителя Кремля, ни у кого нет цели создавать «какие-то альтернативные модели». Песков отметил, что по мере исчерпания одной модели «на основах ее неэффективности» выстраиваются более эффективные системы.
«Вот сейчас этот процесс происходит, происходит очень активно, и всегда президент [России Владимир Путин] использует многосторонний формат для проведения большого количества контактов», – сказал Песков.
Ежегодный саммит стран ШОС начался в китайском Тяньцзине 31 августа. До 1 сентября на нем присутствовал Путин. Официальный визит российского лидера в Китай продлится до 3 сентября. 2 сентября он прибыл из Тяньцзиня в Пекин, где в настоящее время принимает участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.