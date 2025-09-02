Песков: политическую модель Запада заменит «жизнеспособная система» ШОС

Ежегодный саммит стран ШОС начался в китайском Тяньцзине 31 августа. До 1 сентября на нем присутствовал Путин. Официальный визит российского лидера в Китай продлится до 3 сентября. 2 сентября он прибыл из Тяньцзиня в Пекин, где в настоящее время принимает участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.