Более 1000 человек погибли в Судане в результате оползня
Свыше 1000 человек погибли при оползне в одной из деревень на западе Судана, сообщило агентство Reuters. Выжил только один местный житель.
Как отмечает издание, причиной происшествия стали проливные дожди, которые продолжались несколько дней. Оползень сошел 31 августа.
Суданское освободительное движение направило в Организацию Объединенных наций (ООН) просьбу о помощи в поиске тел жертв. Представители армии подчеркнули, что деревня теперь полностью разрушена.