Главная / Политика /

CNN: за поисками «Титаника» в 1985 году скрывалась секретная операция ВМФ США

Ведомости

Поиск легендарного «Титаника» в 1985 г. служил прикрытием для секретной операции ВМС США. Как выяснил телеканал CNN, океанограф Роберт Баллард, официально занимавшийся поисками потерпевшего крушение лайнера, одновременно выполнял задание военных по обследованию двух затонувших атомных подлодок – «Трешер» и «Скорпион».

Баллард, бывший офицер военно-морской разведки, признал, что миссия по поиску «Титаника» была организована для отвлечения внимания от реальных целей операции. «Мы не хотели, чтобы СССР узнал о местонахождении подводных лодок», – заявил исследователь.

Разработка глубоководной системы Argo, использовавшейся для поиска, финансировалась ВМС США. Технология первоначально создавалась для изучения обстоятельств гибели атомных субмарин в 1960-х гг. и сбора разведданных в условиях холодной войны.

Стратегия Балларда, заключавшаяся в поиске не самого корабля, а его зоны разброса обломков, оказалась успешной. Обнаружение «Титаника» стало побочным результатом секретной военной операции, открывшим новую эру в глубоководных исследованиях, резюмировал CNN.

