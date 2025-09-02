Бывший премьер Чехии Бабиш отменил рабочую программу после нападения
Бывший премьер-министр Чехии, лидер оппозиционного политического движения ANO (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш отменил рабочую программу по рекомендации врачей, сообщил политик в соцсети Х.
Бабиш поблагодарил всех за поддержку, отметив, что ожидает результатов дальнейшего обследования.
«Врачи рекомендовали мне не перенапрягаться, поэтому, к сожалению, придется отменить как минимум завтрашнюю программу в Оломоуцком крае», – написал он 1 сентября.
1 сентября на Бабиша напал мужчина с костылем. Инцидент произошел на встрече с избирателями. По разным свидетельствам, экс-премьера ударили в голову или шею, писал портал iDNES. Полиция задержала преступника.