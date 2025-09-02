РФПИ и Hainan FTP RSC Group создадут центр сотрудничества на Хайнане

РФПИ и Hainan FTP RSC Group окажут помощь российским компаниям при запуске инвестпроектов как в пределах парка, так и в других регионах Китая. Инвесторам будет предоставлен доступ к юридическим, налоговым и административным услугам, а также мерам господдержки.