РФПИ и Hainan FTP RSC Group создадут центр сотрудничества на Хайнане
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan FTP RSC Group) договорились о партнерстве для поддержки российских компаний, выходящих на китайский рынок. Объявление прозвучало в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
Стороны намерены создать на Хайнане современный центр промышленного и торгового сотрудничества, ориентированный на российские компании. Новый кластер позволит максимально использовать преимущества порта свободной торговли, предоставляя бизнесу инфраструктуру и комплексные сервисы для реализации международных проектов.
РФПИ и Hainan FTP RSC Group окажут помощь российским компаниям при запуске инвестпроектов как в пределах парка, так и в других регионах Китая. Инвесторам будет предоставлен доступ к юридическим, налоговым и административным услугам, а также мерам господдержки.
«Совместно с нашими партнерами из Hainan FTP RSC Group мы создаем новую важную площадку для российских компаний, планирующих выход на китайский рынок и запуск инвестиционных проектов. Данное соглашение будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Россией и Китаем», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По данным фонда, совместно с китайскими партнерами уже реализовано более 50 проектов в инфраструктуре, промышленности, финансах, IT, образовании и торговле на сумму свыше 800 млрд руб. Сейчас инициированы новые проекты в сферах производства электромобилей, медицины, сельского хозяйства и культуры.
«В последние годы Hainan FTP RSC Group активно развивает зарубежные рынки. Мы убеждены, что сотрудничество с РФПИ создаст для предприятий и инвесторов из Китая и России комплексную платформу по сопровождению и оказанию услуг», – отметил гендиректор Hainan FTP RSC Group Ян Чунчжи.
Также 2 августа сообщалось, что РФПИ и China Railway Real Estate Group договорились о создании китайско-российского торгового, экономического и культурного центра в Пекине. Его планируют возвести в центральном деловом районе китайской столицы.