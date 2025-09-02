Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

РФПИ и Hainan FTP RSC Group создадут центр сотрудничества на Хайнане

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan FTP RSC Group) договорились о партнерстве для поддержки российских компаний, выходящих на китайский рынок. Объявление прозвучало в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Стороны намерены создать на Хайнане современный центр промышленного и торгового сотрудничества, ориентированный на российские компании. Новый кластер позволит максимально использовать преимущества порта свободной торговли, предоставляя бизнесу инфраструктуру и комплексные сервисы для реализации международных проектов.

РФПИ и Hainan FTP RSC Group окажут помощь российским компаниям при запуске инвестпроектов как в пределах парка, так и в других регионах Китая. Инвесторам будет предоставлен доступ к юридическим, налоговым и административным услугам, а также мерам господдержки.

«Совместно с нашими партнерами из Hainan FTP RSC Group мы создаем новую важную площадку для российских компаний, планирующих выход на китайский рынок и запуск инвестиционных проектов. Данное соглашение будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Россией и Китаем», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По данным фонда, совместно с китайскими партнерами уже реализовано более 50 проектов в инфраструктуре, промышленности, финансах, IT, образовании и торговле на сумму свыше 800 млрд руб. Сейчас инициированы новые проекты в сферах производства электромобилей, медицины, сельского хозяйства и культуры.

«В последние годы Hainan FTP RSC Group активно развивает зарубежные рынки. Мы убеждены, что сотрудничество с РФПИ создаст для предприятий и инвесторов из Китая и России комплексную платформу по сопровождению и оказанию услуг», – отметил гендиректор Hainan FTP RSC Group Ян Чунчжи.

Также 2 августа сообщалось, что РФПИ и China Railway Real Estate Group договорились о создании китайско-российского торгового, экономического и культурного центра в Пекине. Его планируют возвести в центральном деловом районе китайской столицы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных