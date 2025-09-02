АТОР: введение Китаем безвизового режима увеличит турпоток из России на 30-40%

По нынешнему законодательству для посещения Китая россиянам требуется виза. Но в этом правиле есть исключения. В том числе безвизовый въезд для граждан России разрешен в Гонконг на срок до 14 дней, Макао и на остров Хайнань – до 30 дней. Для поездок в другие регионы страны необходимо оформлять визу.