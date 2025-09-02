АТОР: введение Китаем безвизового режима увеличит турпоток из России на 30-40%
Введение безвизового режима для российских граждан в Китае позволит дополнительно нарастить турпоток в страну из России на 30–40%. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
По его словам, КНР уже показывает динамичный рост въездного потока россиян.
«С введением безвизового режима поездки в Китай для россиян станут такими же доступными, как в Турцию и на Ближний Восток», – подчеркнул Мурадян.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил, что с 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Пробный режим будет действовать год. Такое решение было принято для содействия взаимным поездкам.
По нынешнему законодательству для посещения Китая россиянам требуется виза. Но в этом правиле есть исключения. В том числе безвизовый въезд для граждан России разрешен в Гонконг на срок до 14 дней, Макао и на остров Хайнань – до 30 дней. Для поездок в другие регионы страны необходимо оформлять визу.