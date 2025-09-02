МИД Катара: Израиль еще не ответил на предложение о прекращении огня в Газе

Боевые действия в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи».