МИД Катара: Израиль еще не ответил на предложение о прекращении огня в Газе
Израиль еще не ответил на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в ходе брифинга.
«Мы не видим со стороны Израиля ничего, кроме эскалации, которая выражается в намерении оккупировать город Газа», – заявил он (цитата по ТАСС).
Боевые действия в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи».
Бригадный генерал израильской армии Эффи Дефрин 20 августа заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели.