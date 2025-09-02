Путин встретился с Вучичем в Китае
Президент России Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Китае.
Российский глава заявил, что стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты обеим странам. Он добавил, что Москва с уважением относится к независимому внешнеполитическому курсу Белграда.
2 сентября Путин также встретился в Пекине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. На переговорах с Фицо стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и украинские атаки на нефтяную инфраструктуру. Путин оценил возможность членства Украины в НАТО и гарантии безопасности для соседней страны.
В ходе беседы с Шарифом российский глава указал, что Москва дорожит отношениями с Исламабадом. Он заметил, что торговый оборот между странами снизился, но подчеркнул, что это возможность поработать над этим вопросом. Путин также подчеркнул сотрудничество России и Пакистана на международных площадках.