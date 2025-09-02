Трамп впервые появился на публике на фоне слухов о его смерти
Президент США Дональд Трамп впервые публично появился в Белом доме на фоне слухов о его смерти. Прямую трансляцию пресс-конференции ведет Associated Press.
Ранее Metro писало о том, что слухи о состоянии здоровья Трампа усилились на фоне анонсированной пресс-конференции. Пресс-секретарь политика Кэролайн Левитт заявила, что Трамп сделает «важное заявление, связанное с министерством обороны».
Несмотря на то что Трамп накануне выглядел бодрым и появлялся в бейсболке Gold USA, внимание общественности привлекли фотографии из X, на которых видно перекрытые дороги возле Национального военного госпиталя им. Уолтера Рида в Вашингтоне. Именно там в 2020 г. Трамп проходил лечение от COVID-19.
Издание также сообщает о слухах, что Мелания Трамп якобы была замечена в президентской больнице, что добавило новых домыслов о здоровье бывшего президента.
На пресс-конференции Трамп прокомментировал распространившиеся слухи о своей смерти, назвав их «фейковыми новостями».
Он подчеркнул, что в последние дни был активен: дал полуторачасовое интервью, выступал в нескольких программах, опубликовал ряд «правд», а также навещал людей в принадлежащем ему клубе на реке Потомак. «Так что я действительно был очень занят. А эти слухи – это фейковые новости. Это настолько фейк, вот почему СМИ сегодня имеют так мало доверия», – добавил президент.
Трамп отметил, что некоторые знакомые также интересовались его самочувствием, но он объяснил, что в День труда проводил время активно, что и стало причиной его отсутствия в публичном пространстве на несколько дней.