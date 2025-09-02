Трамп сообщил о переносе штаб-квартиры космического командования в Алабаму

Трамп также подчеркнул, что космическое командование в Хантсвилле сыграет ключевую роль в создании «золотого купола». «Это будет грандиозный проект – все хотят в нем участвовать. Это будет щит против ракетных угроз – «золотой купол», которого еще никогда не было, лучший из лучших, – сказал он. – Кстати, Канада уже обратилась с просьбой присоединиться, и это замечательно. Мы найдем с ними общий формат сотрудничества. Я также уверен, что это обеспечит сохранение наших технологических преимуществ, которые и так далеко опережают все остальные страны, на долгие годы вперед».