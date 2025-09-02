Трамп сообщил о переносе штаб-квартиры космического командования в Алабаму
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что штаб-квартира космического командования США переезжает в город Хантсвилл, штат Алабама. Об этом он сообщил на мероприятии в Белом доме в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны США Пита Хегсета.
«Я рад сообщить, что штаб-квартира космического командования США будет перенесена в прекрасное место под названием Хантсвилл, штат Алабама, которое отныне навсегда станет известно как "Ракетный город"», – сказал Трамп.
Трамп отметил, что это создаст более 30 000 рабочих мест в Алабаме, а также привлечет инвестиции на сотни миллиардов долларов. «Именно миллиардов – не миллионов, а миллиардов и миллиардов долларов. Но самое важное – этот шаг поможет Америке защищать и удерживать лидерство на так называемом "высоком фронтире"», – сказал он.
Трамп напомнил, что именно он в свой первый срок создал космические силы. «Ведь мы серьезно проигрывали гонку в космосе Китаю и России, а теперь уверенно занимаем первое место, – сказал он. – Также было восстановлено космическое командование с задачей защищать американские космические активы и выявлять угрозы для нашей родины».
Трамп также подчеркнул, что космическое командование в Хантсвилле сыграет ключевую роль в создании «золотого купола». «Это будет грандиозный проект – все хотят в нем участвовать. Это будет щит против ракетных угроз – «золотой купол», которого еще никогда не было, лучший из лучших, – сказал он. – Кстати, Канада уже обратилась с просьбой присоединиться, и это замечательно. Мы найдем с ними общий формат сотрудничества. Я также уверен, что это обеспечит сохранение наших технологических преимуществ, которые и так далеко опережают все остальные страны, на долгие годы вперед».