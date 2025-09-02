Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп сообщил о переносе штаб-квартиры космического командования в Алабаму

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что штаб-квартира космического командования США переезжает в город Хантсвилл, штат Алабама. Об этом он сообщил на мероприятии в Белом доме в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны США Пита Хегсета.

«Я рад сообщить, что штаб-квартира космического командования США будет перенесена в прекрасное место под названием Хантсвилл, штат Алабама, которое отныне навсегда станет известно как "Ракетный город"», – сказал Трамп.

Трамп отметил, что это создаст более 30 000 рабочих мест в Алабаме, а также привлечет инвестиции на сотни миллиардов долларов. «Именно миллиардов – не миллионов, а миллиардов и миллиардов долларов. Но самое важное – этот шаг поможет Америке защищать и удерживать лидерство на так называемом "высоком фронтире"», – сказал он.

Трамп напомнил, что именно он в свой первый срок создал космические силы. «Ведь мы серьезно проигрывали гонку в космосе Китаю и России, а теперь уверенно занимаем первое место, – сказал он. – Также было восстановлено космическое командование с задачей защищать американские космические активы и выявлять угрозы для нашей родины».

Трамп также подчеркнул, что космическое командование в Хантсвилле сыграет ключевую роль в создании «золотого купола». «Это будет грандиозный проект – все хотят в нем участвовать. Это будет щит против ракетных угроз – «золотой купол», которого еще никогда не было, лучший из лучших, – сказал он. – Кстати, Канада уже обратилась с просьбой присоединиться, и это замечательно. Мы найдем с ними общий формат сотрудничества. Я также уверен, что это обеспечит сохранение наших технологических преимуществ, которые и так далеко опережают все остальные страны, на долгие годы вперед».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных