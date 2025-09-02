Трамп заявил о скором раскрытии новых подробностей конфликта на Украине

«Да, я не хочу сейчас говорить. Я узнал некоторые вещи, которые будут очень интересны. Думаю, в ближайшие дни вы все узнаете», – сказал Трамп. На вопрос о том, какие будут последствия, если встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским не состоится, Трамп отметил: «Посмотрим, что произойдет».