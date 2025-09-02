Трамп заявил о скором раскрытии новых подробностей конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему стали известны интересные детали о конфликте на Украине, которые вскоре будут обнародованы. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Да, я не хочу сейчас говорить. Я узнал некоторые вещи, которые будут очень интересны. Думаю, в ближайшие дни вы все узнаете», – сказал Трамп. На вопрос о том, какие будут последствия, если встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским не состоится, Трамп отметил: «Посмотрим, что произойдет».
«Я внимательно слежу за ситуацией, – сказал он. – Я хочу, чтобы этому был положен конец».
30 августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится. Об этом он заявил в интервью The Daily Caller. В то же время Трамп уточнил, что не знает, пройдет ли двухсторонний саммит Путина и Зеленского.
21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский и Путин могут провести встречу в Женеве, Стамбуле, Ватикане или Саудовской Аравии. Он выразил надежду, что первая встреча будет двусторонней. После этого может пройти трехсторонний саммит с участием Трампа.
19 августа о готовности Путина провести встречу с Зеленским говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. При этом он указал, что не обещает, что президенты России и Украины «выйдут из той комнаты лучшими друзьями» и с мирным соглашением.