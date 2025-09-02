В Республике Сербской избрали новое правительство во главе с Миничем
Депутаты народной скупщины (парламента) Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) большинством голосов утвердили новое правительство во главе с бывшим министром сельского хозяйства Савой Миничем. Об этом сообщают «РИА Новости».
За новое правительство проголосовали 50 депутатов. В составе кабинета – три новых министра и 12 представителей предыдущего созыва. Среди них сохранил пост министр энергетики и горного дела Петар Джокич.
Представляя программу, Минич подчеркнул, что правительство намерено следовать конституционному устройству Боснии и Герцеговины на основе Дейтонского соглашения 1995 г., закрепившего права и полномочия Республики Сербской. Он отметил, что новый кабинет будет привержен миру, стабильности и сосуществованию граждан независимо от их национальности, религии или политических взглядов.