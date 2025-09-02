Трамп: для Китая отношения с США важнее, чем для самого Вашингтона

Трамп: для Китая отношения с США важнее, чем для самого ВашингтонаОн также отметил, что не считает вызовом парад в Пекине с участием Владимира Путина и Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что для Китая отношения со Штатами имеют большее значение, чем для Вашингтона, и что не рассматривает парад в Пекине с участием президента РФ Владимира Путина и председателя государственного совета КНДР Ким Чен Ына как вызов. Об этом он сказал журналистам в Белом Доме.
Отвечая на вопрос, считает ли масштабный военный парад, который пройдет в Пекине в среду и на котором будут присутствовать президент Путин и Ким Чен Ын, вызовом, Трамп, заявил: «Совсем нет».
«Китаю нужны мы, и у меня очень хорошие отношения с президентом Си [Цзиньпином], как вы знаете. Но Китаю мы нужны гораздо больше, чем мы им. Нет, я так не считаю», – сказал он.
2 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Ким будут вместе присутствовать на военном параде и торжественном приеме. Военный парад пройдет в Китае 3 сентября.