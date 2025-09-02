Трамп предупредил о смене позиции США по России при отсутствии подвижек по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет иную позицию в отношении России в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
«Несколько недель назад у меня была очень хорошая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным – посмотрим, к чему это приведет, а если нет, мы займем другую позицию», – сказал он.
Во время общения с прессой Трамп также сообщил, что ему стали известны интересные детали о конфликте на Украине, которые вскоре будут обнародованы. На вопрос о том, какие будут последствия, если встреча между Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским не состоится, Трамп отметил: «Посмотрим, что произойдет».
30 августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится. Об этом он заявил в интервью The Daily Caller. В то же время Трамп уточнил, что не знает, пройдет ли двухсторонний саммит Путина и Зеленского.